В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

С 21 по 22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев.

Напомним, ранее в пятницу утром, 18 сентября, на территории Николаевского городского полигона твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар мусора.