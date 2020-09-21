В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.
Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
С 21 по 22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев.
Напомним, ранее в пятницу утром, 18 сентября, на территории Николаевского городского полигона твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар мусора.
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.
Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
С 21 по 22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев.
Напомним, ранее в пятницу утром, 18 сентября, на территории Николаевского городского полигона твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар мусора.