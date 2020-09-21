Белорусское издание «Наша Ніва» могут оштрафовать за то, что их журналистку Наталию Лубневскую ранил силовик.

Об этом сообщает Наша Ніва.

Журналистка НН Наталия Лубневская была ранена 10 августа. Неизвестный спецназовец выстрелил ей в ногу с близкого расстояния. Уголовное дело не было возбуждено до сих пор. Следственный комитет продолжает проводить «проверку».

38 дней Наталия провела в Больнице скорой медицинской помощи и теперь находится на больничном дома. После того как ее выписали из больницы, она получила первый больничный лист и передала его в бухгалтерию.

Поскольку случай Наталии можно трактовать как « травму на производстве » , бухгалтерия связалась с « Белгосстрахом » , чтобы выяснить, какие документы следует предоставить.

Специалисты предоставили нужный список, но предупредили, что в любом случае по результатам разбирательства изданию будет назначен штраф от государственных органов: мол, редакция вовремя не сообщила о происшествии, не было проведено собственное расследование.

– В настоящее время редакция ведет переписку с БСМП и «Белгосстрахом», чтобы как минимум доказать, что проверка Следственного комитета продолжается. Никаких документов из Государственной инспекции труда в редакцию пока не поступало, - сообщает издание.

Напомним, ранее в разных городах Беларуси на акциях протеста в воскресенье задерживали людей, известно о более 100 задержанных.