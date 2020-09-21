Мировые лидеры должны эффективно сотрудничать в вопросе создания вакцины от коронавируса и ее распространения.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в приветственном слове по случаю начала работы в понедельник 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

— Как и многие мировые лидеры, я обязуюсь способствовать обеспечению глобального и равного доступа к вакцине против COVID-19, которая будет создана в будущем, — заявил глава шведского правительства.

Стефан Левен добавил, что обеспечение глобального доступа к вакцине должно стать одним из приоритетных вопросов для ведущих стран.

В этом году 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН проходит в онлайн-режиме. Лидеры стран мира проведут дебаты в режиме видеоконференции.

Ранее генеральный секретарь ООН заявил, что вакцина от Covid-19 в ближайшем будущем не сможет решить проблему пандемии, так как, вспышка коронавируса по-прежнему выходит из-под контроля.