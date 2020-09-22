Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе - это война не только на территории Украины. Это война в Европе.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба ОП.

Владимир Зеленский отметил, что 75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны.

— Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках мира.

— За предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в глубокие траншеи, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Поэтому действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? — добавил украинский президент.

Напомним, в Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.