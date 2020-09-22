Городской голова Николаева Александр Сенкевич публично поклялся, что он и его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки.

Об этом он заявил вчера, 21 сентября, в эфире шоу «Битва за город», положив руку на Библию.

Клятва мэра прозвучала после того, как журналист НикВестей Иван Казора спросил у Александра Сенкевича о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

— Пять лет прошло. Пора подводить какие-то итоги. Не каждый житель нашего города сможет сказать, что у нас появилась новая школа, детский сад, ледовая арена, какой-нибудь социальный инфраструктурный объект за эти пять лет. Действительно, у нас появилась Соборная площадь, которую успели окрестить «серой». Мы также видим, и вы об это заявляли, что за десятилетия в городе стали ремонтировать тротуары. Мы видим, как аляписто в разных концах города появляется серая тротуарная плитка. Последнее время вас стали ассоциировать с этой серостью. Скажите, пожалуйста, кто автор бренда этого серого цвета? Это ваша идея, главного архитектора? Чья это задумка? — спросил Иван Казора.

Александр Сенкевич во время ток-шоу «Битва за місто»

Александр Сенкевич отметил, что ожидал подобного вопроса и чтобы на него ответить взял с собой Библию.

— Что касается серой плитки. Я ожидал этого вопроса. Я взял с собой Библию. Кто не знает, я верующий человек, я христианин. Несмотря на то, что я мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: «Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки». Я никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы мои фирмы или еще какие-то компании использовали бюджетные деньги, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 891 тысячу гривен на ремонт сквера «Спортивного» в Заводском районе. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет до 20 ноября выкорчевать 3 пня, удалить старые сухие деревья, демонтировать старое асфальтобетонное покрытие тротуарной дорожки, уложить новое из тротуарной плитки заменить бордюры.