В Украине за сутки подтвердили 2884 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже 181 237 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Также за прошедшие сутки в стране от коронавируса умерли 59 человек. Общее количество летальных случаев уже составляет 3 642. Выздоровели уже 79 901 пациентов. Активными больными остаются 97 694 человек.

Больше всего случаев в Харьковской (+372), Тернопольской (+293), Одесской (+233) областях и Киеве (+275).

Напомним, 21 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В «красной зоне» уже ни единого областного центра.