Глава Николаевской облгосадминистрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов отказался ответить на вопрос, является ли Россия страной агрессором в отношении Украины.

Об этом стало известно вчера, 21 сентября, в эфире шоу «Битва за город».

В ходе программы политический эксперт Станислав Мартиросов назвал Николая Круглова апологетом режима президента Виктора Януковича и попросил ответить на вопрос, является ли для него Российская Федерация страной агрессором.

— Вы были губернатором Николаевщины в 2010-2013 годах. В 2013 году вы стали народным депутатом. Так, или иначе, вы поддерживали режим Януковича. По моему мнению, вы были его апологетом. 16 января 2014 года вы, будучи народным депутатом, голосовали за «диктаторские» законы, которые «открыли шлюз» насилия на Майдане. К чему это привело всем известно. Вы не хотите извиниться за это голосование? И скажите, вы считаете Россию агрессором? — спросил Станислав Мартиросов.

Глава Николаевской облгосадминистрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов

Давать ответ на этот вопрос Николай Круглов отказался и заявил, что считает подобные формулировки провокационными.

— Первое, я не собираюсь отвечать на вопрос провокационный (считает ли Россию страной агрессором, - прим.). С таким же вопросом, такие как вы, бегали к нашим знаменитым футболистам, боксерам… Это их право принимать решение. Если я приму какое-то решение, то я о нем скажу, мне не нужен ваш совет. Мне достаточно знаний и опыта, чтобы ответить на этот вопрос, когда придет время, — сказал Николай Круглов.

Напомним, в декабре 2019 года Социологическая группа «Рейтинг» опубликовал результаты опроса в котором большинство украинцев — 70% — считают Российскую Федерацию страной-агрессором.