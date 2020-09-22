Сегодня утром, 22 сентября, несколько десятков работников государственного предприятия «Степовое» устроили акцию протеста на дороге по направлению к Варваровскому мосту.

Об этом сообщает корреспондент НикВести с места событий.

В протесте участвует около 30 человек, они безостановочно ходят по пешеходному переходу в районе с плакатами: «Требуем справедливого решения», «Распаюйте нашу землю», «ГПП «Степовое» в беде — неизвестные собирают наш урожай».

По состоянию на 14:20 к протестующим приехал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

На месте присутствуют представители полиции.

По словам работников, они вышли митинговать сегодня потому, что бывший директор предприятия Владимир Теник привёз на поля госпредприятия комбайны и начал сбор подсолнечника.

— Люди попытались препятствовать этому. Началась драка. Охранная фирма Теника разогнала селян. Они приехали сюда и требуют областную власть обратить внимание на проблему, - расскзаал корреспондент НикВести.

Завтра протестующие планируют поехать на Широкий Лан и будут устраивать акцию для президента. Сегодня же они готовы митинговать до ночи, пока не дождуться приезда представителей власти.

— Мы приносим извинения за то, что создали неудобства. Но нас никто не слышит. Нас бьют, душат и грабят, но никому до этого нет дела. Сегодня в 4 часа утра комбайны Теника начали сбор семечки. Селяне стали идти на поля и блокировать технику. Охрана Теника начала избивать и душить наших сотрудников, а в это время полиция бездействовала. Мы решили низа ь в город и устраивать такую акцию, - рассказала сотрудница предприятия Ольга.

Она также отметила, что они хотели своими силами убрать оставшиеся 230 гектар подсолнечника. Но Владимир Теник не даёт им этого сделать. Они обвинили его в том, что он украл урожай зерновых, большую часть урожая семечки и острил предприятие ни с чем. Работники госпредприятия также винят полицию в том, что она «подыгрывает» ВладимируТенику и не даёт им собирать их урожай.

Отметим, что перекрытие движения транспорта на этом участке стало причиной образовавшейся пробки на Варваровском мосту, улицах Николськая, Пушкинская, Ингульском мосту и микрорайоне Соляные, о чем николаевцы сообщают в социальных сетях.

улица Никольская улица Никольская

улица Пушкинская

Это уже не первая подобная акция жителей села Степовое. 12 сентября они перекрывали трассу «Николаев - Одесса» в районе села Весняное из-за ситуации на государственном предприятии.

Напомним, что 29 августа работники госпредприятия обвинили Владимира Теника в попытке рейдерского захватаи в препятствовании сбора урожая с полей. Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия. Работники и новое руководство «Степового» убеждены, что договоры совместного выращивания с «Неомаркет-И» фиктивные, а фирма зарегистрирована на водителя экс-директора.

1 сентября работники ГП «Степовое» на Николаевщине заявили, что экс-директор Владимир Теник приехал на предприятие с частной охраной, чтобы собрать урожай подсолнуха с полей.Жители Степового обвинили Владимира Теника в рейдерстве.