С начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.

Об этом на брифинге заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Среди жертв конфликта 1821 мужчин, 1064 женщин, 99 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не идентифицирован.

– Учитывая 298 погибших на борту самолета рейса МН17, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло, по меньшей мере, 3367 человек. Число раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает 7 тысяч человек, - сказала Богнер.

Напомним, боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. В частности, они увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.