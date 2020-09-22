Во вторник, 22 сентября, погасили лесной пожар, который произошел во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования «Юг».

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

– В 17:30 22 сентября пожар лесного массива в Голопристанском районе, возникший 21 сентября, ликвидирован, - сооббщают в ГСЧС.

Напомним, 21 сентября на полигоне оперативного командования «Юг» произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

К тушению пожара привлекли 104 человека 32 единицы техники, в том числе два самолета, два пожарных танка и вертолет Вооруженных сил.