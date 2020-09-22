Кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская выложила на своей странице видео, в котором показывает процесс работы по ремонту крыши в Дворце спорта «Трудовые резервы».

На видео Татьяна вместе с участником команды Андреем Стахурским рассказывают о рабочем процессе, сообщает пресс-служба кандидата.

— Прошло около недели с того момента как мы начали работать. Кто-то называл нас «шабашниками», кто-то показывал красивые картинки. Мы же предлагаем посмотреть, что мы уже сделали за это время. Снято старое покрытие, и за сегодня залита практически половина крыши — это приблизительно 650 кв. м. Начата вторая половина и до конца рабочего дня рабочие зальют и её, — рассказал Андрей Стахурский.

В свою очередь, Татьяна Домбровская отметила, что работа ее команды показывает чиновникам, что ремонтировать можно и в короткие сроки.

— Мы не останавливаемся, работа на крыше «Трудовых резервов» продолжается и «кипит». Уже полностью снято старое покрытие и рабочие заливают новое, крепкое бетонное. Прошла всего неделя от старта работ, и ещё многое нам предстоит сделать, но мы движемся уверено вперед. Мы показываем всему городу, всем чиновникам — оказывается, отремонтировать что-то можно и за короткие сроки, оказывается, быть «шабашником», как нас называют, не так уж и плохо если при этом действовать. Спасибо, всем причастным, за помощь в реализации этого проекта, — сказала она.

Напомним, что на прошлой неделе, кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская подписала договор с ректором Черноморского национального университета им. Петра Могили Леонидом Клименко и подрядчиками о старте ремонтных работ. На время проведения ремонта крыши, спортивные секции Дворца спота работать не будут. По предварительному подсчету ремонт будет окончен через месяц.