Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник посоветовал людям работать из дома, где это возможно, и приказал барам и ресторанам закрываться пораньше, чтобы справиться со второй волной COVID-19, которая быстро распространяется, с ограничениями на шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

После того, как правительственные ученые предупредили, что количество смертей может увеличиться без принятия срочных мер, Джонсон, как и в марте, не допустил еще одной полной изоляции, но сказал, что дальнейшие действия могут быть предприняты, если болезнь не будет подавлена.

— Мы оставляем за собой право использовать более строгие ограничения, — сказал Борис Джонсон парламенту после чрезвычайных встреч с министрами и лидерами автономных правительств Соединенного Королевства.

По словам Бориса Джонсона, маски потребуются в большем количестве мест, соблюдение правил будет более жестким , и для помощи полиции могут быть привлечены военные.

Предприятиям, нарушающим законы о COVID, грозит штраф до 10000 фунтов (13000 долларов) или даже закрытие, в то время как отдельные лица могут быть оштрафованы на 200 фунтов за неношение маски в нужном месте.

Борис Джонсон сказал, что для законопослушного большинства было неприятно видеть, как некоторые из них «нагло бросают вызов правилам».

На вопрос в парламенте, почему показатели Великобритании хуже, чем в Германии и Италии, Борис Джонсон сказал: «Между нашей страной и многими другими странами мира есть важное отличие, и наша страна — свободолюбивая страна ... Это очень сложно требовать от британского населения единообразного подчинения руководящим принципам в той мере, в какой это необходимо».

В Соединенном Королевстве уже зарегистрировано самое большое официальное число погибших от COVID-19 в Европе - 41788 человек, при этом оно берет в долг рекордные суммы, чтобы перекачивать деньги в чрезвычайной ситуации через поврежденную экономику.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что «очень прискорбная» эскалация случаев COVID-19 угрожает экономическим перспективам, и сказал, что центральный банк внимательно изучает, как он мог бы поддержать экономику в дальнейшем.

Оператор пабов JD Wetherspoon заявил, что может сократить 400-450 рабочих мест в шести аэропортах, включая лондонские Хитроу и Гатвик, из-за большого падения пассажиропотока.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что не хочет общего карантина в стране, несмотря на вторую волну пандемии.