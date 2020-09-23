Президент США Дональд Трамп не исключает возможность использовать в стране зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать. Он также готов первым пройти вакцинацию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге, пишет РБК-Украина.

— Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу, — процитировала Кейли Макинэни Трампа.

Она напомнила, что Трамп уже высказывал готовность первым сделать прививку от COVID-19 зарубежной вакциной.

— Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцинацию. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен опробовать ее, — сказала Кейли Макинэни.

Она отметила, что в Белом доме наиболее перспективной считают разработанную при участии Оксфордского университета вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

— Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской. У нас уже есть шесть американских вакцин, две из которых проходят третью стадию клинических испытаний. Мы разработали их меньше чем за год, — сказала Кейли Макинэни.

Ранее в ООН заявили, что вакцина от Covid-19 в ближайшем будущем не сможет решить проблему пандемии, так как, вспышка коронавируса по-прежнему выходит из-под контроля.