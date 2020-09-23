Основатель Tesla Илон Маск во время презентации «День батареи» анонсировал выпуск полностью автономной Tesla за 25 000 долларов «примерно через три года».

Об этом сообщает «ВВС».

— Мы всегда мечтали создать доступный электромобиль, - сказал Илон Маск.

Как отмечает издание, эта новость не воодушевила инвесторов.

Главным анонсом «Дня батареи» стали новые большие цилиндрические элементы Tesla. Было заявлено, что новые батареи обеспечат в пять раз больше энергии, в шесть раз больше мощности и на 16% больший запас хода.

Но для реализации заявленной технологии, вероятно, потребуются годы.

Отметим, что ранее акции Tesla обвалились почти на 20% в ходе торгов, а гендиректор компании Илон Маск потерял $12 миллиардов и опустился на седьмую строчку в рейтинге богатейших людей мира Forbes.