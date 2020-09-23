В зоне боевых действий на Донбассе 22 сентября, как и днем ранее, боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, за минувшие сутки нарушений режима прекращения огня не было вдоль всей линии соприкосновения. То же самое касается и утра 23 сентября: выстрелы от боевиков не звучали.

В то же время в штабе отмечают: несмотря на коварство боевиков, украинские военные «были готовы к адекватному реагированию на возможные вызовы».

С начала перемирия (27 июля) и по 22 сентября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1071 нарушение «тишины». Всего было 210 взрывов, 9 неопределенных боеприпасов, 13 осветительных ракет и 837 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за сутки, 22 сентября, зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области перемирие не нарушалось.