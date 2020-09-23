Президент США Дональд Трамп выразил готовность первым в США привиться от коронавируса.

Об этом стало известно на брифинге пресс-секретаря Белого дома, пишет «Украинская правда».

Дональд Трамп также не исключает использование неамериканских вакцины, если она еще не будет готова.

Представитель администрации отметила, что Трамп согласен прививаться, если это будет безопасный препарат.

В то же время, считается, что ближе всего к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний.

— Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу, – процитировала Трампа спикер.

Отмечается, ранее Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда появится вакцина от коронавируса.