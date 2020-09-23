Конференция Николаевской областной организация партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовала за выдвижение Владислава Чайки в мэры Николаева.

Соответствующее решение было принято 23 сентября делегатами конференции, которая проходила в селе Зайчевское Витовского района Николаевской области, - сообщает корреспондент НикВести.

Ранее общее собрание Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовало за выдвижение в мэры Николаева Артема Ильюка.

Окончательное решение по определению кандидата в мэры примет Стратегический совет «ОПЗЖ», куда входят Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

За выдвижение Владислава Чайки проголосовали 66 делегатов, включая самого Владислава Чайку. Воздержались двое — Владимир Фроленко и Максим Невенчанный — воздержались.

Ранее Владислав Чайка заявлял, что поддерживает все начинания Президента Украины Владимира Зеленского и особенно хвалил его за проект «Большая стройка»: «Дело в том, что я до сих пор поддерживаю Владимира Зеленского! Вы знаете, у него все начинания хорошие! Мы видим и «Большую стройку», мы вообще видим изменения в нашей стране. Идет «Большая стройка», что-то обновляется, что-то где-то идут какие-то новшества, нововведения какие-то. А вот по-поводу «Большой стройки», вы знаете, что у нас там (в список «Большой стройки» в Николаевской области, - прим.) попали школы, площадки, в частности в яхт-клубе, по-моему. Ну, то есть, есть программы определенные».

При этом партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» находится в оппозиции к президенту. Например, врио руководителя Николаевской областной организации Юрий Загородний заявлял, что Владимир Зеленский обманул украинский народ, так как не придерживается данных им обещаний во время предвыборной кампании. Он также отметил, что он и «Оппозиционная платформа – За жизнь» требуют его немедленной отставки.

12 сентября в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Загородний заявил, что кандидатом в мэры Николаева от «Оппозиционной платформы — За жизнь» не сможет стать человек, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского.