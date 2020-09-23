Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, где ознакомится с ходом учений «Объединенные усилия – 2020».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины «Объединенные усилия – 2020», что проводятся с привлечением органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск, - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, где ознакомится с ходом учений «Объединенные усилия – 2020».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины «Объединенные усилия – 2020», что проводятся с привлечением органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск, - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.