Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями, - считает Линас Линкявичюс.

Как сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

При этом, по состоянию на 10 утра 23 сентября послы и министры, с которыми удалось связаться изданию TUT.BY, об инаугурации не слышали.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях на голосовании.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны прошли акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в день выборов 9 августа власти «хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись».

ЦИК Беларуси 10 августа огласил предварительные результаты выборов президента. По данным, Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. Ее штаб не признал официальные результаты.

Светлана Тихановская и ее избирательный штаб заявили, что они готовы к затяжным протестам. При этом она не собирается покидать страну и не признает результаты голосования.

11 августа после трехчасовой беседы с представителями власти в Центризбиркоме главный оппонент президента Александра Лукашенко уехала в неизвестном направлении. Спустя несколько часов она вышла на связь, рассказав, что с ней все хорошо. В итоге, стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

При этом, после закрытия избирательных участков и первых данных государственного экзит-полов по всей стране начались массовые протесты.

Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, а в ОБСЕ осудили насилие и обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека.

14 августа стало известно, что из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске стали выпускать задержанных на протестах в городе. Они рассказывают о пытках, отсутствии еды, воды, ужасных условиях содержания.

В то же время, Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили сложившуюся внутри и вокруг Республики Беларусь ситуацию.

Спустя несколько дней, 16 августа, в Минске и других городах страны прошел марш «За свободу». Протестующие требовали, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента, немедленного освобождения всех задержанных и политзаключенных, а также правосудия над виновными в убийствах и пытках. В частности, на митинг в Минске собрались около 100 тысяч человек. При этом, в Минск свозили людей на митинг в поддержку действующего президента. Сам Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов, заявив, что «не может быть больше 80% фальсификаций».

При этом, в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку, которая началась с 17 августа. Забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Позже, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером и объявила о начале мирной революции в стране.