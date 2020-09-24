США заявили, что Александр Лукашенко больше не является президентом Беларуси и призвали его уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении комитета Сената США в Twitter.

— Тот факт, что «инаугурация» Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку, — говорится в заявлении.

Как заявил CNN представитель Госдепартамента США, «Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси».

— Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны, — заявили в Госдепе.

Лукашенка также признали нелегитимным президентом Беларуси Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, Британия и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.