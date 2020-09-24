Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Европейская правда.

– ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их фальсифицированные результаты. На этом основании так называемая «инаугурация» 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеет никакой демократической легитимности, - отмечает Боррель.

Он добавляет, что инаугурация проводилась вопреки длительным массовым протестам белорусов в связи с фальсификацией выборов и только углубит политический кризис в стране.

– Позиция ЕС является четкой: граждане Беларуси имеют право быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых инклюзивных, прозрачных выборах, результаты которых будут вызывать доверие... под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ, - отмечает Боррель.

Боррель добавляет, что в ЕС поражены мужеством белорусов, которые продолжают выходить на акции, несмотря на репрессии, и призывают власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных, включая политзаключенных.

– ЕС остается убежденным, что единственной возможностью найти выход из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа является инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требование новых демократических выборов, - отмечает высокий представитель ЕС.

Учитывая текущую ситуацию, добавляет он, Евросоюз пересматривает свои отношения с официальным Минском.