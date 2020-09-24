Из-за отсутствия кворума заседание сессии Николаевского городского совета перенесли на следующий четверг, 2 октября.

Об этом сегодня, 24 сентября заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Из-за того, что на заседание не пришло достаточное колличество депутатов для наличия кворума, мэр объявил о переносе заседания.

— Заседание переносится на четверг, 2 октября. Быть обязательно и без опозданий, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее 28 августа планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов.