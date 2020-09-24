Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле уже заявили, что было бы хорошо, если бы ему ее присудили.

Об этом российские издания Новая газета.

Отмечается, что заявку на номинацию отправил главный редактор газеты «Президент» и автор книги «Кремлевский сурок» Сергей Комков.

В Кремле уже прокомментировали инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет хорошо, если премию присудят Путину.

– Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением… Если решение будет принято (о присуждении премии – прим.) - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного, - сказала Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль никак не связан с инициативой Комкова.

Напомним, лауреатов Нобелевской премии в этом году объявят онлайн из-за пандемии COVID -19.