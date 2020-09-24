Проведение массовых мероприятий способствует мгновенному росту числа новых случаев коронавируса. От праздников и концертов в условиях карантина лучше отказаться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в четверг, 24 сентября.

— Мы видим, что в Днепропетровской области и в городе Днепр начинается рост числа заболевших. Не очень сложно провести соответствующую «цепочку»: с точки зрения проведения массовых мероприятий, которые происходили. Это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни, - сказал Максим Степанов.

Глава МОЗ обратился к представителям местной власти с призывом не проводить такие мероприятия, ведь они будут способствовать росту числа новых случаев заболевания.

— Любые массовые мероприятия, где есть большое количество людей и которые проводятся с несоблюдением мер эпидемической безопасности, с несоблюдением дистанции и т.д., а такие вещи как празднование дня города, или тот праздник, который мы видели в Запорожье... оно все будет приводить к росту числа заболевших. Причем, к росту достаточно мгновенному, - отметил министр.

Также министр здравоохранения возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье «Khortytsia Freedom». В связи с этим в области ожидается вспышка коронавирус.