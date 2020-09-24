Президент России Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией. В Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, цитирует Интерфакс-Запад.

– Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было, - сказал Песков.

В частности, Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи.