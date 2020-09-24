Об этом в интервью изданию «Украина-Бизнес» сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

По его словам, инициатором переноса Форума была украинская власть. Он отметил, что половина регионов Украины уже согласились принять в нем участие и сообщили об этом белорусской стороне.

Сокол также говорит, что «прорабатывался визит Зеленского», который теперь вообще отменили. Он сетует на то, что решением украинской стороны была перечеркнута практически вся общая подготовительная работа.

— Пострадают в первую очередь экономики наших стран, связи между регионами и между простыми людьми. Разрушать легко, строить гораздо труднее. Если руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы, — сказал Игорь Сокол.

Напомним, задержанные в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков 32 бойца российской частной военной компании «Вагнера» вернулись в РФ.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко «сделал выбор в пользу России», выдав президенту РФ Владимиру Путину задержанных наемников российской частной военной компании «Вагнер».

17 августа Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Беларуси посла для консультаций.

28 августа Украина на государственном уровне прекратила все контакты с Беларусью из-за политического кризиса в стране. Отношения восстановят, если это не будет вредить репутации Украины.