Квартиру российского оппозиционера Алексея Навального арестовали судебные приставы, пока он находился в коме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.

— Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащей Евгению Пригожину, — заявила она.

Она отметила, что 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино.

— Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета политика, — добавила она.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Кира Ярмыш напомнила, что в октябре 2019 года суд взыскал почти 88 миллионов рублей с продюсера «Навальный LIVE» Любови Соболь, Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией в пользу «Московского школьника». Алексей Навальный и Любовь Соболь обвиняли комбинат в отравлении детей некачественной едой.

Сам Евгений Пригожин отрицает связь с «Московским школьником». Однако в конце августа 2020 года стало известно, что Евгений Пригожин выкупил у «Московского школьника» право требовать долг с представителей ФБК.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

Позже, 10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите».

14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок». Спустя день, 15 сентября Алексей Навальный опубликовал первый пост после своего отравления.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и отмечает, что Украина и мир ожидает узнать подробнее, что же собственно произошло.