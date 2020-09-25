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Сессия Николаевского облсовета
11:29, 25 Сентября, 2020
Сессия Николаевского облсовета
11:29, 25 Сентября, 2020
Важные новости на НикВести
Позиция
Киселева считает, что горсовет должен выделить деньги «Николаевоблтеплоэнерго», а руководство КП нужно менять
Катерина Середа
Сегодня 08:30
Распустил руки
Пресс-секретарь Чайки вытолкнул журналистку НикВести из кабинета горизбиркома Николаева
Юлия Ткач
Вчера 18:36
решено
Чайка в мэры, Ильюк в депутаты — «ОПЗЖ» приняла окончательное решение по участию в выборах в Николаеве
Катерина Середа
Вчера 17:00
проблема
«Ситуация не лучше, чем была в прошлом квартале», — в горздраве просят выделить из бюджета Николаева еще ₴1,9 млн на инсулин
Юлия Бойченко
Вчера 16:24
COVID-19
В Николаеве из 65 заболевших коронавирусом медработников, только трое заразились на работе
Юлия Бойченко
Вчера 13:13
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Контраргумент
Жінки у політиці: гендерні квоти чи свідомий вибір?
NEW
ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Николаева
Артем Ильюк пойдет в депутаты горсовета
Конференция ОПЗЖ
Областная организация
Работники госпредприятия «Степовое» перекрыли Варваровский мост
Прямая трансляция
Битва за місто
Випуск №2
Конференция областной организации «ОПЗЖ»
Реакция политиков и их охраны на журналистов
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
Прямая трансляция
Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве
Трансляция
Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве
Партийная конференция по выдвижению кандидатов в городской и областной
Контраргумент. Обличчя партій. Лікарі, спортсмени, музиканти: лобісти чи заручники?
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БЛОГИ
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?
Татьяна Демченко
Ми пам’ятаємо
Станислав Мартиросов
Статьи
Черт ногу сломит. По какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах. Главные вопросы
25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов г
Виктория Венк, Страна.ua
Порвал с Ахметовым, пошел на мэра. Почему Вилкул решил идти на выборы в Днепре и как это поменяет расклад
В Днепре уже официально кандидаты в мэры, в числе прочих — действующий городской
Денис Рафальский, Страна
Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити
30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог
Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»
Атаки на НАБУ і САП – удар по безвізу та по підтримці Заходу?
Рішення Конституційного суду України і Верховної Ради, які ставлять під сумнів н
Євген Солонина, Радіо Свобода
Сессия Николаевского облсовета
11:29, 25 Сентября, 2020
Сессия Николаевского облсовета
11:29, 25 Сентября, 2020
Реклама
важные новости
/ 25 сентября, 2020
Позиция
Киселева считает, что горсовет должен выделить деньги «Николаевоблтеплоэнерго», а руководство КП нужно менять
Катерина Середа
Сегодня 08:30
Распустил руки
Пресс-секретарь Чайки вытолкнул журналистку НикВести из кабинета горизбиркома Николаева
Юлия Ткач
Вчера 18:36
решено
Чайка в мэры, Ильюк в депутаты — «ОПЗЖ» приняла окончательное решение по участию в выборах в Николаеве
Катерина Середа
Вчера 17:00
проблема
«Ситуация не лучше, чем была в прошлом квартале», — в горздраве просят выделить из бюджета Николаева еще ₴1,9 млн на инсулин
Юлия Бойченко
Вчера 16:24
COVID-19
В Николаеве из 65 заболевших коронавирусом медработников, только трое заразились на работе
Юлия Бойченко
Вчера 13:13
НИКВЕСТИ
HD
Контраргумент
ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Николаева
Конференция ОПЗЖ
Работники госпредприятия «Степовое» перекрыли Варваровский мост
Битва за місто
Конференция областной организации «ОПЗЖ»
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве
Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве
Контраргумент. Обличчя партій. Лікарі, спортсмени, музиканти: лобісти чи заручники?
БЛОГИ
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?
Татьяна Демченко
Ми пам’ятаємо
Станислав Мартиросов
Статьи
Черт ногу сломит. По какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах. Главные вопросы
25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов г
Виктория Венк, Страна.ua
Порвал с Ахметовым, пошел на мэра. Почему Вилкул решил идти на выборы в Днепре и как это поменяет расклад
В Днепре уже официально кандидаты в мэры, в числе прочих — действующий городской
Денис Рафальский, Страна
Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити
30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог
Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»
Атаки на НАБУ і САП – удар по безвізу та по підтримці Заходу?
Рішення Конституційного суду України і Верховної Ради, які ставлять під сумнів н
Євген Солонина, Радіо Свобода