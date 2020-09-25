Политическая партия «Наш край» в Николаевской области обнародовала список кандидатов в депутаты в Вознесенский городской совет.
Об этом со ссылкой на главу обалстной организации партии «Наш край» Юрия Кормышкина сообщила пресс-служба политсилы.
— Мы консолидировали свои силы и объединили в «Нашем крае» лучших людей. В который раз повторюсь, но на выборы-2020 мы идем сильной командой! Кандидаты в депутаты в Вознесенский городской совет тому подтверждение – профессионалы и хозяйственники, – отметил Юрий Кормышкин.
Напомним, ранее партия «Наш край» подала документы на регистрацию кандидатом в мэры города Николая Круглова. Также партия подала список кандидатов в депутаты в городской совет.
Пресс-релиз
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Политическая партия «Наш край» в Николаевской области обнародовала список кандидатов в депутаты в Вознесенский городской совет.
Об этом со ссылкой на главу обалстной организации партии «Наш край» Юрия Кормышкина сообщила пресс-служба политсилы.
— Мы консолидировали свои силы и объединили в «Нашем крае» лучших людей. В который раз повторюсь, но на выборы-2020 мы идем сильной командой! Кандидаты в депутаты в Вознесенский городской совет тому подтверждение – профессионалы и хозяйственники, – отметил Юрий Кормышкин.
Напомним, ранее партия «Наш край» подала документы на регистрацию кандидатом в мэры города Николая Круглова. Также партия подала список кандидатов в депутаты в городской совет.
Пресс-релиз