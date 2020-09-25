Кандидат в мэры Николаева от политической партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров заявил, что кандидаты от их политсилы — это люди, которые хотят и стремятся к изменениям.

Об этом он сказал на региональном форуме партии «За майбутнє» в Николаеве сегодня, 25 сентября, - передает корреспондент НикВести.

По словам Юрия Гранатурова, главная задача проходящих по всей стране открытых форумов партии «За майбутнє» — преодолеть разногласия и объединить людей и регионы ради общего будущего.

— Здесь я вижу людей, которые примером своей профессиональной и общественно-политической деятельности, как действующие депутаты, доказали, что работать можно эффективного, честно и классно! Я вижу людей, у которых горят глаза от желания изменить ситуацию, -сказал Юрий Гранатуров.

Также он рассчитывает, что партия «За майбутнє» войдет во все местные советы и будет отстаивать интересы своих общин.

— В результате децентрализации мы получили расширенные полномочия. Мы должны пройти в сессионные залы всех уровней для того, чтобы отстаивать интересы своих общин, а не обслуживать прихоти отдельных политиков. После того, как мы войдем во все местные советы, будем опираться на единый принцип — экономический прагматизм. Делать то, что выгодно городской общине; то, что приносит прибыль; то, что улучшает жизнь людей, повышает комфортность и безопасность жизни, - заверил Юрий Гранатуров.

Напомним, что 18 сентября, в Николаеве прошли сборы партии «За майбутнє», на которых были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.