Уровень загрязнения Салгира — самой протяженной реки в Крыму — в тысячу раз превышает норму. Оккупационная власть просит федеральное правительство помочь со строительством очистных сооружений.

Об этом заявил так называемый «глава» республики Сергей Аксенов, передают «РИА Новости».

По его словам, в Салгир ежегодно сливается 70 тысяч кубометров канализационных стоков. В связи с этим в Укромном планируют поставить очистные.

— Есть вопросы, потому что система очистки канализационных стоков другая, а загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в 1000 раз выше нормы», — отметил Сергей Аксенов.

Он также отметил, что рассматривается вариант подачи воды Салгира в Северо-Крымский канал с переброской в Межгорное водохранилище.

Ранее кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимовозбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым считают, что обеспечивать Крым водой по международному законодательству должна оккупационная власть.

Как известно, в мае Украина прекратила поставку воды в Крым. Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.