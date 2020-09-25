От коронавируса в мире умерли почти один миллион человек. Однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

— Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек, — заявил Майкл Райан.

При этом Райан добавил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей.

Напомним, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.