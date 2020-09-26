Греция рассматривает возможность обратиться в Международный суд ООН в случае, если конфликт с Турцией не удастся урегулировать путем диалога.

Об этом заявил в пятницу греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в ходе своего видеообращения во время дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

— Действия Турции подрывают международное право и угрожают безопасности и стабильности пограничного района Восточного Средиземноморья. ЕС дал четко понять, что односторонние действия не останутся без ответа, если они угрожают суверенитету государства-члена, — заявил Кириакос Мицотакис.

В то же время греческий премьер заявил, что, «несмотря на последнее развитие событий», он остается оптимистом: «Все понимают, что эта продолжающаяся эскалация не может продолжаться постоянно. И я отказываюсь верить в то, что партнерство между соседями не представляется возможным».

Учитывая это, он призвал дать шанс дипломатии для урегулирования конфликта, а если договоренность не будет достигнута во время двустороннего диалога, то Греция обратится в Международный суд ООН.

Напомним, ранее Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа.