Мэра Умани, одного из лидеров партии «Пропозиція» Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.
Об этом сообщил сам городской голова Умани в Facebook.
– Банда. Преступная группировка. Причины совершенно надуманные, - так прокомментировал он решение ТИК.
Кроме того, по его словам, территориальная избирательная комиссия накануне зарегистрировала двух «клонов» Александра Цебрия.
Позже в эфире «Свободы слова Савика Шустера» мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за всем этим стоит «схемщик времен Виктора Януковича» народный депутат Антон Яценко.
– Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов, ни ЦИК не отсидятся, - заявил Филатов.
Он также сообщил, что надеется на поддержку Ассоциации городов Украины и готов организовывать забастовку из-за таких «позорных случаев».
При этом городской голова Днепра подчеркнул, что это не единичный случай. Он утверждает, что команды «Пропозиции» пытаются снять и в других местах.
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Мэра Умани, одного из лидеров партии «Пропозиція» Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.
Об этом сообщил сам городской голова Умани в Facebook.
– Банда. Преступная группировка. Причины совершенно надуманные, - так прокомментировал он решение ТИК.
Кроме того, по его словам, территориальная избирательная комиссия накануне зарегистрировала двух «клонов» Александра Цебрия.
Позже в эфире «Свободы слова Савика Шустера» мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за всем этим стоит «схемщик времен Виктора Януковича» народный депутат Антон Яценко.
– Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов, ни ЦИК не отсидятся, - заявил Филатов.
Он также сообщил, что надеется на поддержку Ассоциации городов Украины и готов организовывать забастовку из-за таких «позорных случаев».
При этом городской голова Днепра подчеркнул, что это не единичный случай. Он утверждает, что команды «Пропозиции» пытаются снять и в других местах.