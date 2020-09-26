Мэра Умани, одного из лидеров партии «Пропозиція» Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Об этом сообщил сам городской голова Умани в Facebook.

– Банда. Преступная группировка. Причины совершенно надуманные, - так прокомментировал он решение ТИК.

Кроме того, по его словам, территориальная избирательная комиссия накануне зарегистрировала двух «клонов» Александра Цебрия.

Позже в эфире «Свободы слова Савика Шустера» мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за всем этим стоит «схемщик времен Виктора Януковича» народный депутат Антон Яценко.

– Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов, ни ЦИК не отсидятся, - заявил Филатов.

Он также сообщил, что надеется на поддержку Ассоциации городов Украины и готов организовывать забастовку из-за таких «позорных случаев».

При этом городской голова Днепра подчеркнул, что это не единичный случай. Он утверждает, что команды «Пропозиции» пытаются снять и в других местах.