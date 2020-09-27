Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) проиграл единогласным решением судей титульный поединок против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО).

Стоит отметить, что бой получился конкурентным и одним из лучших в нынешнем боксерском году, пишет isport.ua.

Чарло взял инициативу в свои руки на старте поединка и уже в третьем раунде сумел серьезно потрясти украинского претендента. Однако Деревянченко устоял на ногах и продолжил бой.

Чарло из раунда в раунд выглядел лучше, но под конец поединка начала сказываться усталость. В средних раундах боя у Деревянченко образовалась гематома, левый глаз заплыл, из-за чего Сергей Деревянченко стал хуже видеть передвижения соперника.

В последних раундах Деревянченко выглядел несколько лучше, но его усилий не хватило для того, чтобы завершить бой досрочно, а судьи единогласным решением отдали преимущество чемпиону (116-112, 117-111, 118-110).

Для Сергея Деревянченко это поражение стало третьим в трех чемпионских поединках, при этом все он проиграл решением судей.