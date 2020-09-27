Новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.

Об этом сообщает avianews.com.

SkyUp будет летать из аэропорта Борисполь в Турцию три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Расписание вылетов является общим для всей дней недели. Оно предусматривает вылеты из Киева в 10:00 с прилетом в Стамбул в 12:00.

Авиабилеты Киев-Стамбул-Киев без багажа продаются по цене от 3570 грн в обе стороны.

Как известно, авиакомпания SkyUp Airlines с 25 сентября запустила рейсы из Киева в Стамбул.



