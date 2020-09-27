|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|18:39
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|18:44
|Температура завтра:
|C°
Новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.
Об этом сообщает avianews.com.
SkyUp будет летать из аэропорта Борисполь в Турцию три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Расписание вылетов является общим для всей дней недели. Оно предусматривает вылеты из Киева в 10:00 с прилетом в Стамбул в 12:00.
Авиабилеты Киев-Стамбул-Киев без багажа продаются по цене от 3570 грн в обе стороны.
Как известно, авиакомпания SkyUp Airlines с 25 сентября запустила рейсы из Киева в Стамбул.
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.
Об этом сообщает avianews.com.
SkyUp будет летать из аэропорта Борисполь в Турцию три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Расписание вылетов является общим для всей дней недели. Оно предусматривает вылеты из Киева в 10:00 с прилетом в Стамбул в 12:00.
Авиабилеты Киев-Стамбул-Киев без багажа продаются по цене от 3570 грн в обе стороны.
Как известно, авиакомпания SkyUp Airlines с 25 сентября запустила рейсы из Киева в Стамбул.