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Заседание Николаевского горизбиркома
17:00, 27 Сентября, 2020
Заседание Николаевского горизбиркома
17:00, 27 Сентября, 2020
Важные новости на НикВести
Тендер
Не сумев найти подрядчика, Николаевский аэропорт увеличил сумму испытания светосигнального оборудования до ₴3,1 млн
Иван Казора
Сегодня 14:30
Эпидемия
На Николаевщине за сутки 31 новый случай COVID-19
Иван Казора
Сегодня 10:47
проигрыш
Николаевец Деревянченко в упорном противостоянии уступил судейским решением своему сопернику Чарло
Сегодня 05:25
трагедия
МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту
Вчера 16:45
новый антирекорд
Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 3833 новых случая COVID-19
Вчера 09:55
НИКВЕСТИ
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Заседание Николаевского горизбиркома
Трансляция
Контраргумент
Жінки у політиці: гендерні квоти чи свідомий вибір?
ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Николаева
Артем Ильюк пойдет в депутаты горсовета
Конференция ОПЗЖ
Областная организация
Работники госпредприятия «Степовое» перекрыли Варваровский мост
Прямая трансляция
Битва за місто
Випуск №2
Конференция областной организации «ОПЗЖ»
Реакция политиков и их охраны на журналистов
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
Прямая трансляция
Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве
Трансляция
Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве
Партийная конференция по выдвижению кандидатов в городской и областной
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БЛОГИ
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
Катерина Середа
Статьи
#Абивибуливкурсі: яку владу ми обираємо на місцевих виборах?
Вже в кінці жовтня Україна обере нову владу на місцях. І хоча суспільство найбіл
Олег Савичук, Українська правда
Черт ногу сломит. По какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах. Главные вопросы
25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов г
Виктория Венк, Страна.ua
Порвал с Ахметовым, пошел на мэра. Почему Вилкул решил идти на выборы в Днепре и как это поменяет расклад
В Днепре уже официально кандидаты в мэры, в числе прочих — действующий городской
Денис Рафальский, Страна
Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити
30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог
Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»
Заседание Николаевского горизбиркома
17:00, 27 Сентября, 2020
Заседание Николаевского горизбиркома
17:00, 27 Сентября, 2020
Реклама
важные новости
/ 27 сентября, 2020
Тендер
Не сумев найти подрядчика, Николаевский аэропорт увеличил сумму испытания светосигнального оборудования до ₴3,1 млн
Иван Казора
Сегодня 14:30
Эпидемия
На Николаевщине за сутки 31 новый случай COVID-19
Иван Казора
Сегодня 10:47
проигрыш
Николаевец Деревянченко в упорном противостоянии уступил судейским решением своему сопернику Чарло
Сегодня 05:25
трагедия
МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту
Вчера 16:45
новый антирекорд
Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 3833 новых случая COVID-19
Вчера 09:55
НИКВЕСТИ
HD
Заседание Николаевского горизбиркома
Контраргумент
ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Николаева
Конференция ОПЗЖ
Работники госпредприятия «Степовое» перекрыли Варваровский мост
Битва за місто
Конференция областной организации «ОПЗЖ»
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве
Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве
БЛОГИ
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
Катерина Середа
Статьи
#Абивибуливкурсі: яку владу ми обираємо на місцевих виборах?
Вже в кінці жовтня Україна обере нову владу на місцях. І хоча суспільство найбіл
Олег Савичук, Українська правда
Черт ногу сломит. По какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах. Главные вопросы
25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов г
Виктория Венк, Страна.ua
Порвал с Ахметовым, пошел на мэра. Почему Вилкул решил идти на выборы в Днепре и как это поменяет расклад
В Днепре уже официально кандидаты в мэры, в числе прочих — действующий городской
Денис Рафальский, Страна
Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити
30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог
Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»