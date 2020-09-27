Кандидат в депутаты и участник команды Татьяны Домбровской Андрей Нерода, встретился с жителями микрорайона Ракетная роща, и обсудил вместе с жителями проблемы отсутствия детских садов, транспорта и дорог.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Вчера в микрорайоне Ракетная роща состоялась встреча с жителями Николаева. На встрече я выступил как кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» по этому округу, и член команды Татьяны Домбровской, рассказал свою биографию, о реализованных социальных проектах, также объяснил, почему я решил пойти на выборы с командой Татьяны Домбровской. После чего вместе с жителями мы обсудили проблемы микрорайона, такие как отсутствие детских садов, транспортные проблемы, проблемы с дорогами и освещением. Многие жители района, в том числе жалуются на проблемы с вывозом мусора и безопасностью, — заявил Андрей Нерода.

Андрей также поблагодарил жителей за присутствие и участия в обсуждение проблем микрорайона.

— Я предложил жителям микрорайона создать актив, который вместе со мной будет заниматься решением этих проблем. Спасибо всем, что пришли, мне очень важна ваша поддержка. Вместе у нас получится реализовать все проекты и улучшить жизнь в микрорайоне, – пишет Андрей Нерода.

Напомним, кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская опубликовала на своей странице очередное видео, в котором представляет стратегию развития туризма в Николаеве. Также был представлен участник команды Татьяны, который отвечает за это направление – активист и предприниматель Андрей Нерода.

Пресс-релиз