Государственное бюро расследований вызвало украинских журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова на допрос по делу о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев». В ГБР жалуются, что «никто из спецслужб» не приходит свидетельствовать по «делу вагнеровцев».

Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook, заверив, что придут на допрос.

– Меня вызывают на допрос в ГБР. Вагнергейт. Если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по «вагнеровцам», то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил «секретные сведения, - написала Соколова.

По мнению журналистки, повестка ГБР свидетельствует, что спецоперация таки была, хотя представители действующей власти это отрицали.

– За этот месяц ко мне никто из правоохранительных органов не обращался с просьбой предоставить материалы этих пленок. «Флешка» с доказательствами убийств и «бизнеса на крови» этих «российских тварей» никого почему-то не заинтересовала, - добавила она.

В свою очередь, Бутусов назвал расследование не провала операции, а утечки документов после провала «парадоксом».

– Утечка документов — преступление, а провал операции — пока нет. Конечно, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все — включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглаву ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марию Левченко. Думаю, это поможет скорейшему созданию Временной следственной комиссии ВР, - отметил он.

Ранее сообщалось, что родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи российской власти «вагнеровцев», задержанных в Беларуси.

Как известно, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».

Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».

31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.

14 августа 32 бойца российской частной военной компании «Вагнера» вернулись в РФ — уголовное или другое наказание им не грозит.