Автодороги в украинских городах — промышленных центрах не будут качественными ровно до тех пор, пока на них приходится основной удар от перевозки грузов.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Городской голова Николаева в 2013-15 гг, лидер областной организации партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров.

— Например, у нас в Николаеве так все расположено, что сотни, тысячи грузовиков заходят в город и уничтожают дороги. Хоть сто отстойников делайте, но если в центре города расположен въезд в порт, то все равно большегрузам придется ехать по городским дорогам. А Николаев стал зернотрейдерской столицей Украины. Поэтому надо максимально развивать речное судоходство, и тогда мы спасем наши города от разбитых грузовиками дорог, — убежден лидер областной организации партии «За майбутнє».

Юрий Гранатуров также обратил внимание на проблему содержания и ремонтов мостов в крупных городах, являющихся промышленными центрами Украины.

— Эти мосты имеют общегосударственное значение, однако находятся в коммунальной собственности местных общин. А должны быть в государственной собственности. Потому что решение их проблем обойдется в сотни миллионов, а то и в миллиарды гривен, и самостоятельно городские бюджеты взять на себя такую непосильную ношу просто не в состоянии, — подчеркнул Юрий Гранатуров.

Пресс-релиз