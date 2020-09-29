Народный депутат Украины Игорь Негулевский привезет в Николаев булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Алексей Леонов.

По его словам реквизит из кинофильма направится в Николаев из Одессы.

— В рамках тура «Президентская булава», целью которого является объединить Украину, булава находилась в Одессе. Цель тура — взаимный обмен опытом в решении проблем развития общин и сближения регионов нашего государства. Главное направление тура в Южной Пальмире — образовательное. Мы встречались со студентами факультета журналистики, рекламы и издательского дела университета имени И. Мечникова. Далее Булава едет в город Николаев, – сообщил нардеп.

Напомним, в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт поклейки билбордов с рекламой политсилы «Слуга народа» при помощи пожарной машины. Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский утверждает, что пожарная машина участвовала в поклейке билбордов с политической рекламой по причине того, что спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством.