Суд не успел рассмотреть продление меры пресечения обвиняемому в убийстве экс-начальника николаевской таможни Александру Фильцеву в связи с чем его отпустили из зала суда.

Об этом в комментарии НикВести рассказал адвокат пострадавшей стороны.

По его словам с 14:00 до 20:00 в зале суда рассматривалось ходатайство стороны защиты об отводе судей и переводчика, которая осуществляла для обвиняемого Александра Фильцева перевод с украинского на русский язык.

— До 8 вечера мы занимались тем, что рассматривали заявления стороны защиты об отводе переводчика. Было два ходатайства об отводе судей. Был самоотвод переводчика. Обвиняемый тоже ходатайствовал о том, чтобы ему заменили переводчика. Это все длилось до 8 вечера, - сказал адвокат.

При этом он рассказал, что после этого адвокаты обвиняемого, которые участвовали в судебном заседании по видеоконференции, заявили, что Дарницкий районный суд Киева закрывается и отключились от видеосвязи.

— Адвокаты отключаются от видеоконференции в Дарницком районном суде Киева — мол, их выгоняют и конференция оборвалась. Судья принимает решение привлечь адвоката с бесплатной правовой помощи и оглашает перерыв до 9 вечера, - сказал адвокат.

Также он рассказал, что рассмотрение продления меры пресечения обвиняемому затянулось до 00:01, после чего его адвокат попросила освободить ее подзащитного в связи с тем, что срок действия предыдущего ареста истек. Адвокат добавил, что конвой освободил Александра Фильцева в зале суда.

— В 10 вечера пришел бесплатный адвокат. В начало 11 мы начали процесс. Фильцев заявил об отводе защитника, так как у него в Николаеве есть третий адвокат. Суд ему отказал, так как в документах указано, что этот адвокат был только на одном процессуальном действии. После этого бесплатный адвокат заявляет о самоотводе, поскольку у клиента есть еще платный адвокат и заявляет отвод переводчику, которая якобы осуществляет перевод не должным образом. Ей тоже отказывают. После чего она просит ознакомиться с материалами дела — их 8 томов. Это уже было пол 12. После этого адвокат говорит, что ей не хватило времени на ознакомление и просит дать ей еще три часа. Когда уже было 12 часов и 01 минута адвокат потребовала чтобы обвиняемого освободили. Конвой освобождает его в зале суда. Когда суд ушел в совещательную комнату, невеста обвиняемого взяла его под руку и они уехали, - рассказал адвокат.

Также он добавил, что Александра Фильцева с начала заседания под зданием Заводского районного суда ожидал автомобиль Nissan на киевских номерах, в который он сел после того, как его освободили.

— Будет ли он появлятся — неизвестно, потому что с двух часов, а на это время был назначено заседание, под судом стоял красный Nissan на киевских номерах с водителем. Только Фильцев покинул зал суда, они сели в эту машину и уехали. Нам говорят, чтоб мы не переживали, что он будет появляться, но я в это очень мало верю, - сказал адвокат.

Напомним, что адвокат одного из подозреваемых в убийстве бывшего начальника николаевской таможни Артура Полякова заявил об отводе следственного судьи Заводского районного суда Вячеслава Кузьменко от рассмотрения данного дела, после чего покинул суд, не дождавшись рассмотрения ходатайства.

В итоге Заводский районный суд Николаева отказал адвокатам Александра Фильцева, подозреваемого в убийстве экс-начальника николаевской таможни Артура Полякова, в отводе судьи, рассматривающего ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Ранее судья Заводского районного суда Николаева Инна Притуляк в открытом судебном заседании избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток одному из подозреваемых в убийстве бывшего начальника николаевской таможни Артура Полякова — Александру Чайке.

Также, 16 января, подозреваемый в убийстве экс-руководителя николаевской таможни - Александр Фильцев, которому 15 января суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, вышел под залог, однако снова был задержан.

В пятницу, 18 января, в ходе судебного заседания относительно избрания меры пресечения подозреваемому в убийстве экс-начальника николаевской таможни — Александру Фильцеву, его адвокаты заявили об отводе судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, после чего суд отказал в ходатайстве адвокатам Александра Фильцева.

В то же день. судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва избрала Александру Фильцеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.