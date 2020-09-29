Экс-нардеп, кандидат в депутаты Николаевского горсовета от партии «Миколаївці» Александр Жолобецкий заявил, что разочаровался в мэре Александре Сенкевиче и считает, что он превратился циника.

Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

Александр Жолобецкий, фото: Евгений Гомонюк

По словам Александра Жолобецкого, Александр Сенкевич после импичмента дал много обещаний не выполнил ни одни из оговоренных с ним проектов.

— После импичмента мы увидели другого Сенкевича. Мы с ним встречались, говорили о многих проектах. В частности по проекту улицы Потемкинской. На тот момент реконструкция всей потемкинской стоила 80 миллионов гривен, сегодня, насколько я слышал, это уже сумма в 300 миллионов гривен. И так со многими проектами, которые сегодня делаются уже в три, а то и четыре раза дороже. Я с Сенкевичам согласовывал строительство детского сада в Варваровке. Это было мое обещание жителям Варваровки и я вас уверяю, что будучи депутатом горсовета я воплощу этот проект в жизнь. Я как депутат Верховной рады договаривался с Сенкевичем, что он выделит землю, а я привлекаю деньги из государственного бюджета на его строительство. Все о чем мы с Сенкевичем договаривались, он ни в чем мне не отказывал, но и ничего не выполнил из этого. Мы с ним разошлись, я не видел смысла продолжать сотрудничество, так как все сказанное им не выполнялось потом в жизни. Мы николаевцы проэксперементировали в 2015 году, мы выбрали мэра романтика, который поднаторел, который сегодня глубоко в теме. Мы вырастили обычного, жесткого циника, — заявил Александр Жолобецкий.

Отметим, что в октября 2017 года Александр Жолобецкий поддержал Александра Сенкевича, которого депутаты госровета отправили в отставку.