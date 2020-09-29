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Глава партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус — переходит работать дистанционно.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Последние несколько дней у Рудик была высокая температура, которую она назвала чуть ли не самой высокой за всю ее жизнь. Все остальные симптомы похожи на грипп.
— Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, - добавила депутат.
По ее словам, все члены команды «Голоса», с которыми Рудик общалась в пятницу, сдали тест на коронавирус и ждут результатов.
Она добавила, что «очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании», но, говорит, уже привыкла работать дистанционно. Рудик также призвала всех соблюдать карантинные нормы.
Напомним, что николаевская певица, участница шоу «Голос страны» Александра Казакова заболела коронавирусом.
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Глава партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус — переходит работать дистанционно.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Последние несколько дней у Рудик была высокая температура, которую она назвала чуть ли не самой высокой за всю ее жизнь. Все остальные симптомы похожи на грипп.
— Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, - добавила депутат.
По ее словам, все члены команды «Голоса», с которыми Рудик общалась в пятницу, сдали тест на коронавирус и ждут результатов.
Она добавила, что «очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании», но, говорит, уже привыкла работать дистанционно. Рудик также призвала всех соблюдать карантинные нормы.
Напомним, что николаевская певица, участница шоу «Голос страны» Александра Казакова заболела коронавирусом.