Глава партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус — переходит работать дистанционно.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Последние несколько дней у Рудик была высокая температура, которую она назвала чуть ли не самой высокой за всю ее жизнь. Все остальные симптомы похожи на грипп.

— Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, - добавила депутат.

По ее словам, все члены команды «Голоса», с которыми Рудик общалась в пятницу, сдали тест на коронавирус и ждут результатов.

Она добавила, что «очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании», но, говорит, уже привыкла работать дистанционно. Рудик также призвала всех соблюдать карантинные нормы.

Напомним, что николаевская певица, участница шоу «Голос страны» Александра Казакова заболела коронавирусом.