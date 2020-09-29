Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Об этом свидетельствует заявление Фокина 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству.

– Относительно войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу, - сказал он.

По словам Фокина, против Украины на Донбассе воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

При этом он добавил, что альтернативы минским соглашениям не существует.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса.

Напомним, Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью, когда употребил термин «повстанцы» по боевиков на Донбассе.