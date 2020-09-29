Заседание Николаевской городской избирательной комиссии по вопросу регистрации списка кандидатов в депутаты от Оппозиционной платформы — За жизнь
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О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
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Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
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Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Заседание Николаевской городской избирательной комиссии по вопросу регистрации списка кандидатов в депутаты от Оппозиционной платформы — За жизнь