Министерство информации Беларуси лишило крупнейший новостной портал страны TUT. by статуса СМИ.

Об этом сообщает сам TUT.by.

Такой указ 29 сентября подписал министр Игорь Луцкий. С 1 октября TUT. by лишится статуса СМИ на три месяца.

— Статус СМИ дает некоторые преимущества, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию, — объясняет издание.

В редакции TUT. by уточняют, что получили статус СМИ только в прошлом году, а с 2000-го работали исключительно как онлайн-портал.

— Сегодня режим задокументировал, что лишает белорусов права на правду. Долгое время мы считали, что посягнуть на работу TUT. by не решится никто — но второй месяц мы видим, как прежняя система разрушает все вокруг, пытаясь продлить свое существование, — отреагировала лидер протестов в Беларуси Светлана Тихановская.

Координационный совет по передаче власти в Беларуси потребовал отменить приказ Мининформации и прекратить давление на редакцию TUT. by и преследование журналистов, а также провести масштабную проверку госСМИ «по всем фактам распространения ложной информации».

Напомним, в воскресенье, 27 сентября больше ста тысяч человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 50-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов.