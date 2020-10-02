Украина планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики, — заявил Дмитрий Кулеба.

В МИД отмечают, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства.

— Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-то ограничений на торговлю, — сообщил Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.

В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.

Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.