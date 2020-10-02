Сегодня, 2 октября, Николаевский окружной административный суд обязал областную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.

Копию постановления суда в Telegram опубликовала журналистка Мария Дорохина.

Согласно постановлению, облизбирком обязан зарегистрировать кандидатов в течение одного дня с момента вступления в силу решения суда.

Кроме того, Николаевский окружной административный суд постановил взыскать с облизбиркома 2102 гривны судебного сбора в пользу областной организации «ОПЗЖ».

Напомним, Николаевский окружной административный частично удовлетворил иск партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета.