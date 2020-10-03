Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Об этом сообщает BBC News.

У Трампа появились «легкие симптомы» Covid-19 в четверг после того, как он сообщил, что он и его жена отправились на карантин поздно вечером в среду.

— В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней, — заявили в Белом доме.

Врач накануне сообщил, Трамп он чувствовал себя «усталым, но в хорошем настроении».

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланией идет на карантин. У них обоих обнаружили коронавирус.